Есть доказательства: немецкие компании помогают оккупантам в Мариуполе - СМИ

Участие немецких компаний в строительных работах в Мариуполе укрепляет власть захватчиков на оккупированных территориях

Две немецкие компании помогают российским захватчикам восстанавливать временно оккупированный Мариуполь. Речь идет о компаниях Knauf и WKB Systems, которые поставляют в город стройматериалы.

Об этом информирует немецкое издание ARD Monitor, ссылаясь на данные сайтов строительных компаний, деловую документацию, а также фото- и видеоматериалы. Отмечается, что в России на сегодняшний день работает 4 тысячи сотрудников Knauf. При этом объем продаж исчисляется в миллиардах долларов.

Около 20 лет совладелец компании Николаус Кнауф был почетным консулом России в Германии. У него имеются общие фото с российским "лидером" Владимиром Путиным. Он также называется "ужасными" санкции, наложенные на Россию после аннексии Крыма.

В компании Knauf ответили журналистам ARD Monitor, что они категорически осуждают войну, а продукция, которую они производят в России, идет только на российский рынок. В то же время официальный дилер Knauf публично рассказывает и рекламирует, что он построил жилой дом из строительных материалов Knauf по поручению Минобороны России.

По мнению председателя комитета Бундестага по иностранным делам Родериха Кизеветтера, участие немецких компаний в строительных работах в Мариуполе укрепляет власть захватчиков на оккупированных территориях.

Журналистам ARD Monitor удалось найти фотографии, которые подтверждают, что на стройках в Мариуполе используется цемент Knauf.

Также на части изображений видно, что на строительных площадках в Мариуполе стоят бетонные блоки в зеленой упаковочной пленке, а на ней логотип немецкой компании WKB Systems GmbH. Основным акционером компании является российский олигарх Виктор Бударин.

Россия, согласно таможенным данным, в течение нескольких лет поставляла установки для заводов по производству газобетонных блоков одной из российских компаний Бударина. Сейчас продукция засветилась в оккупированном Мариуполе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник городского главы временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в конце марта показал, как сейчас выглядит город.