Штучний інтелект вирішив, що Україна вже захопила Урал

Рекламна стаття ChatGPT здійняла шквал емоцій у мережі

На одному з українських сайтів користувачі мережі виявили інформацію про те, що Урал (регіон у РФ – ред.) нібито знаходиться на території України. Курйоз насмішив багатьох українців.

Користувач Facebook під ніком Олена Іванівна опублікувала скрін із сайту, де у статті про топази зазначено, що на території України традиційне місце видобутку каменю – це Уральські гори.

Відомий блогер та військовослужбовець ЗСУ Віктор Трегубов припустив, що, очевидно, текст на сайті – творіння ChatGPT.

"А це коли ти використовуєш ЧатДЖПТ для написання рекламних текстів", — написав він.

Користувачі зазначили, що скоріш за все справа не у ШІ, а у перекладі. З їх слів, в автора просто стояла автоматична заміна Росія-Україна.

У мережі деякі люди кажуть, що це написав саме український ChatGPT, який трохи "забігає на перед".

Але більшість коментаторів сприйняли це як жарт, не вбачаючи в цьому чогось критичного.

Раніше "Телеграф" писав, що Кримському мосту залишилося недовго, зроблено гучну заяву про строки.