Искусственный интеллект решил, что Украина уже захватила Урал

Рекламная статья ChatGPT подняла шквал эмоций в сети

На одном из украинских сайтов пользователи сети обнаружили информацию о том, что Урал (регион в РФ — ред.) якобы находится на территории Украины. Курьез насмешил многих украинцев.

Пользователь Facebook под ником Елена Ивановна опубликовала скрин с сайта, где в статье о топазах указано, что на территории Украины традиционное место добычи камня — это Уральские горы.

Известный блоггер и военнослужащий ВСУ Виктор Трегубов предположил, что, очевидно, текст на сайте – творение ChatGPT.

"А это когда ты используешь ЧатДЖПТ для написания рекламных текстов", — написал он.

Пользователи отметили, что, скорее всего, дело не в ИИ, а в переводе. По их словам, у автора просто стояла автоматическая замена Россия-Украина.

В сети некоторые люди говорят, что это написал именно украинский ChatGPT, немного "забегающий наперед".

Но большинство комментаторов восприняли это как шутку, не видя в этом чего-то критичного.

Ранее "Телеграф" писал, что Крымскому мосту осталось недолго, сделано громкое заявление о сроках.