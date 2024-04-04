У СІЗО не затримався: підозрюваного у корупції ексрадника Офісу Президента випустили під заставу, що відомо

Один з адвокатів Шила сам є обвинуваченим

Після гучного затримання у вівторок, 2 квітня, сьогодні стало відомо про те, що ексрадника Офісу Президента Артема Шила, який підозрюється в організації групи, що займалася "відмиванням грошей", випустили під заставу. За нього внесли 30 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у своєму Telegram. Підкреслюють, що інформацію підтвердили у пресслужбі ВАКС.

"Після внесення застави Шило має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет. Окрім того, йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, міністром Камишіним, віцепрем'єром Кубраковим та низкою інших осіб. У разі порушення обов'язків внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету", — йдеться в повідомленні.

Крім того, стверджується, що один з адвокатів Шила сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП. Йдеться про Сергія Тарасюка (на фото ліворуч).

"Він (Тарасюк — прим.ред.) є фігурантом справи про можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна", — пишуть у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, колишнього радника Офісу Президента й ексглаву одного з департаментів СБУ Артема Шила підозрюють у створенні та очолюванні організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Схема "відмивання грошей" полягала у тому, що впродовж червня — грудня 2022 року керівник організованої групи забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що суд ухвалив чергове рішення в справі підозрюваного у корупції Романа Гринкевича. Його залишили під вартою до 17 квітня.