В СИЗО не задержался: подозреваемого в коррупции экс-советника Офиса Президента выпустили под залог, что известно

Один из адвокатов Шило сам обвиняемый

После громкого задержания во вторник, 2 апреля, сегодня стало известно о том, что подозреваемого в организации группы, занимавшейся "отмыванием денег", экс-советника Офиса Президента Артема Шило выпустили под залог. За него внесли 30 млн. грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в своем Telegram. Подчеркивают, что информацию подтвердили в пресс-службе ВАКС.

"После внесения залога Шило должен придерживаться ряда обязанностей, в частности сдать загранпаспорта, носить электронный браслет. Кроме того, ему запрещено общаться по поводу обстоятельств дела с руководителем ОП Ермаком, его заместителем Татаровым, министром Камышиным, вице-премьером Кубраковым и рядом других лиц. В случае нарушения обязанностей внесенный залог могут взыскать в доход бюджета", — говорится в сообщении.

Кроме того, утверждается, что один из адвокатов Шило сам обвиняемый в деле НАБУ и САП. Речь идет о Сергее Тарасюке (на фото слева).

"Он (Тарасюк — прим.ред.) является фигурантом дела о возможном получении 36 тысяч долларов киевскими налоговиками за содействие в возвращении изъятого при обыске имущества", — пишут в Центре противодействия коррупции.

Напомним, бывшего советника Офиса Президента и экс-главу одного из департаментов СБУ Артема Шило подозревают в создании и возглавлении организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн. грн. при закупке трансформаторов во время военного положения.

Схема "отмывания денег" заключалась в том, что в течение июня — декабря 2022, руководитель организованной группы обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что суд принял очередное решение по делу подозреваемого в коррупции Романа Гринкевича. Его оставили под стражей до 17 апреля.