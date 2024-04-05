Українські металурги просять Раду вжити заходів задля розблокування продажів металобрухту УЗ

Асоціація "Укрметалургпром" просить Верховну Раду України вжити всі необхідні заходи задля вирішення питання розблокування продажів металобрухту АТ "Укрзализниця". Про це йде мова у листі на адресу заступника голови Комітету з питань економічної політики Дмитра Кисилевського.

Згідно документу, після проведення 28 лютого 2024 р. попередньої зустрічі з цього питання станом на поточний момент "Укрзалізницею" не було проведено жодного аукціону з реалізації брухту чорних металів. Хоча голова правління УЗ Євген Лященко тоді запевняв металургів, що його компанія відновить з другої половини березня 2024 року поставки металобрухту на внутрішній ринок в обсязі 20 тис. тон щомісяця.

"На сьогодні, враховуючи поточні можливості АТ "Укрзалізниця" щодо відвантаження відповідних обсягів металобрухту на внутрішній ринок України, можна говорити про дуже ймовірний зрив річного плану реалізації металобрухту цією компанією, що дуже негативно позначиться на металургійних підприємствах України", — сказано у листі.

Крім того, асоціація зазначає, що цю стратегічну та дефіцитну для українських металургів сировину АТ "Укрзалізниця" припинила реалізовувати та постачати на внутрішній ринок України ще з вересня минулого, 2023 року, що вкрай негативно позначилося на діяльності усієї металургійної галузі України.

"Основна мотивація щодо зупинки цього процесу – внесення змін та доповнень у деякі підзаконні акти. Проте, як відзначалося представниками відповідних органів виконавчої влади на зустрічі 28.02.2024 р., навіть на момент проведення тієї зустрічі не було жодних вагомих підстав, які б унеможливлювали реалізацію металобрухту з підприємств АТ "Укрзалізниця" за умови додержання відповідних процедур організаційного характеру", — підкреслюється у документі.

Таким чином, як підкреслює "Укрметалургпром", існує можливість здійснити продаж брухту чорних металів походженням з АТ "Укрзалізниця" через отримання згоди Кабінету Міністрів України.

"Враховуючи вищенаведене, а також, беручи до уваги життєву важливість питання щодо реалізації металобрухту АТ "Укрзалізниця" як для самої державної компанії (забезпечення значних фінансових надходжень), так і для металургійної галузі України, підприємства якої можуть недоотримати значний обсяг стратегічної сировини, що призведе до зриву виробничих програм та, як наслідок, до значних втрат державного бюджету України, прошу вжити необхідних заходів щодо сприяння якомога оперативному вирішенню зазначеного питання", — констатується у листі.