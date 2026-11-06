Синевир втратив половину водної поверхні: як зараз виглядає озеро чи зникне воно тепер (фото, відео)
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Синевир помітно змінився за кілька місяців
Рівень води в озері Синевир впав на 2 метри 40 сантиметрів. За останніми замірами, площа водної поверхні скоротилася вдвічі — до 3,75 гектара.
Начальник наукового відділу Національного природного парку "Синевир" Юрій Тюх пояснює це тривалою відсутністю опадів і швидким випаровуванням вологи з ґрунтів, які живлять озеро, повідомляє "Суспільне".
У Нацпарку вже працюють над збереженням природних умов, від яких залежить водний баланс озера. Зокрема, обмежують вирубування дерев і відновлюють вологість на луках.
Масштаб обміління особливо помітний на фотографіях. На першому знімку — Синевир у червні цього року, який зафіксувала кореспондентка "Телеграфа". На другому — фотографія Національного природного парку "Синевир", зроблена в листопаді.
Якщо порівняти ці кадри, помітно, що вода значно відступила від берегів. Посеред водойми з'явилася велика піщана ділянка, а частина узбережжя, яка раніше була затоплена, тепер повністю відкрита.
Ще наочніше зміни демонструють наступні дві світлини. На них видно, як замість водної гладі утворилися широкі смуги оголеного дна. Вода залишилася лише в центральній частині природної улоговини, а навколишні береги стали значно ширшими.
Синевир може зникнути?
"Телеграф" розповідав, що літнє обміління Синевиру є типовим для цього озера. Як раніше пояснили на офіційній Facebook-сторінці Національного природного парку "Синевир", водойма є проточною, тобто її водний баланс залежить від опадів і притоку з гірських потоків.
У посушливі періоди кількість води, яка надходить до озера, зменшується, а природний відтік продовжується. Через це водна поверхня скорочується, а частина мілководних ділянок оголюється.
Фахівці пояснили, що природна амплітуда коливань рівня води в озері може сягати 4–7 метрів. Площа водного дзеркала змінюється приблизно від 4,45 до 7,58 гектара, а об'єм води — від 350 до 460 тисяч кубометрів.
"Тому Синевир не має однієї сталої площі, яка залишалася б незмінною протягом року. Коли рівень високий — озеро розливається ширше по своїй природній улоговині. Коли рівень падає — частина мілководних ділянок оголюється, і водне дзеркало візуально стає значно меншим. Це не означає, що озеро "зникає". Це означає, що його природна гідрологічна система перебуває у фазі низької водності", — наголосили у Нацпарку.
Наприклад, сильне обміління Синевиру спостерігалося також у 2018 році. Тоді вода відступила майже на два метри.
Найбільше обміління на Синевирі зазвичай фіксується у серпні-вересні. Потім, коли стає прохолодніше та починаються осінні дощі, водна гладь збільшується.
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