Синевир втратив половину водної поверхні: як зараз виглядає озеро чи зникне воно тепер (фото, відео)

Синевир помітно змінився за кілька місяців

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Рівень води в озері Синевир впав на 2 метри 40 сантиметрів. За останніми замірами, площа водної поверхні скоротилася вдвічі — до 3,75 гектара.

Начальник наукового відділу Національного природного парку "Синевир" Юрій Тюх пояснює це тривалою відсутністю опадів і швидким випаровуванням вологи з ґрунтів, які живлять озеро, повідомляє "Суспільне".

У Нацпарку вже працюють над збереженням природних умов, від яких залежить водний баланс озера. Зокрема, обмежують вирубування дерев і відновлюють вологість на луках.

Масштаб обміління особливо помітний на фотографіях. На першому знімку — Синевир у червні цього року, який зафіксувала кореспондентка "Телеграфа". На другому — фотографія Національного природного парку "Синевир", зроблена в листопаді.

Якщо порівняти ці кадри, помітно, що вода значно відступила від берегів. Посеред водойми з'явилася велика піщана ділянка, а частина узбережжя, яка раніше була затоплена, тепер повністю відкрита.

Синевир у червні 2026. Фото: "Телеграф"

Синевир у листопаді 2026. Фото: Національний природний парк "Синевир"

Ще наочніше зміни демонструють наступні дві світлини. На них видно, як замість водної гладі утворилися широкі смуги оголеного дна. Вода залишилася лише в центральній частині природної улоговини, а навколишні береги стали значно ширшими.

Синевир. Фото: Національний природний парк "Синевир"

Синевир у листопаді 2026. Фото: Національний природний парк "Синевир"

Синевир може зникнути?

"Телеграф" розповідав, що літнє обміління Синевиру є типовим для цього озера. Як раніше пояснили на офіційній Facebook-сторінці Національного природного парку "Синевир", водойма є проточною, тобто її водний баланс залежить від опадів і притоку з гірських потоків.

У посушливі періоди кількість води, яка надходить до озера, зменшується, а природний відтік продовжується. Через це водна поверхня скорочується, а частина мілководних ділянок оголюється.

Фахівці пояснили, що природна амплітуда коливань рівня води в озері може сягати 4–7 метрів. Площа водного дзеркала змінюється приблизно від 4,45 до 7,58 гектара, а об'єм води — від 350 до 460 тисяч кубометрів.

Синевир у листопаді 2026. Фото: Національний природний парк "Синевир"

Синевир у листопаді 2026. Фото: Національний природний парк "Синевир"

"Тому Синевир не має однієї сталої площі, яка залишалася б незмінною протягом року. Коли рівень високий — озеро розливається ширше по своїй природній улоговині. Коли рівень падає — частина мілководних ділянок оголюється, і водне дзеркало візуально стає значно меншим. Це не означає, що озеро "зникає". Це означає, що його природна гідрологічна система перебуває у фазі низької водності", — наголосили у Нацпарку.

Наприклад, сильне обміління Синевиру спостерігалося також у 2018 році. Тоді вода відступила майже на два метри.

Найбільше обміління на Синевирі зазвичай фіксується у серпні-вересні. Потім, коли стає прохолодніше та починаються осінні дощі, водна гладь збільшується.

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