Украинские металлурги просят Раду принять меры по разблокированию продаж металлолома УЗ

Ассоциация "Укрметаллургпром" просит Верховную Раду Украины принять все необходимые меры для решения вопроса разблокирования продаж металлолома АО "Укрзализныця". Об этом говорится в письме в адрес заместителя председателя Комитета по вопросам экономической политики Дмитрия Кисилевского.

Согласно документу, после проведения 28 февраля 2024 г. предварительной встречи по этому вопросу по состоянию на текущий момент "Укрзализныцей" не было проведено ни одного аукциона по реализации лома черных металлов. Хотя председатель правления УЗ Евгений Лященко тогда уверял металлургов, что его компания возобновит со второй половины марта 2024 поставки металлолома на внутренний рынок в объеме 20 тыс. тонн ежемесячно.

"На сегодняшний день, учитывая текущие возможности АО "Укрзализныця" по отгрузке соответствующих объемов металлолома на внутренний рынок Украины, можно говорить об очень вероятном срыве годового плана реализации металлолома этой компанией, что очень негативно скажется на металлургических предприятиях Украины", — говорится в письме.

Кроме того, ассоциация отмечает, что это стратегическое и дефицитное для украинских металлургов сырье АО "Укрзализныця" прекратило реализовывать и поставлять на внутренний рынок Украины еще с сентября прошлого, 2023 года, что крайне негативно отразилось на деятельности всей металлургической отрасли Украины.

"Основная мотивация относительно остановки этого процесса – внесение изменений и дополнений в некоторые подзаконные акты. Однако, как отмечалось представителями соответствующих органов исполнительной власти на встрече 28.02.2024 г., даже на момент проведения той встречи не было никаких веских оснований, которые делали бы невозможным реализацию металлолома с предприятий АО "Укрзализныця" при условии соблюдения соответствующих процедур организационного характера", — подчеркивается в документе.

Таким образом, как подчеркивает "Укрметаллургпром", существует возможность осуществить продажу лома черных металлов происхождением из АО "Укрзализныця" из-за получения согласия Кабинета Министров Украины.

"Учитывая вышеприведенное, а также, учитывая жизненную важность вопроса реализации металлолома АО "Укрзалізниця" как для самой государственной компании (обеспечение значительных финансовых поступлений), так и для металлургической отрасли Украины, предприятия которой могут недополучить значительный объем стратегического сырья, что приведет к срыву производственных программ и, как следствие, к значительным потерям государственного бюджета Украины, прошу принять необходимые меры по содействию как можно оперативному решению указанного вопроса", — констатируется в письме.