Центральна влада провалила захист енергоінфраструктури в області, яка живить Київ, тому столиця без світла, - нардепка

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Підстанції в Київській області, які забезпечують столицю електроенергією, не були захищені навіть від ударів шахедами, не кажучи про балістику. Це пряма відповідальність центральної влади. Про це заявила депутатка Верховної Ради Вікторія Сюмар.

"Питання в тому – який захист насправді збудували на підстанціях? Значну частину з них уразили не балістикою, а шахедами, зокрема реактивними. Від такої загрози захиститися можна. Але захисту не було. І це питання треба ставити не до обраної влади столиці, а до призначенців на місцях. І в міністерствах. У листопаді, коли вся країна чекала ударів по енергетиці, підстанції в області не мали прикриття навіть від шахедів, тобто другого рівня захисту, а подекуди і першого рівня, не було. А будівництво захисту третього рівня, у яке вклали величезні ресурси, взагалі просто заморозили", – заявила Вікторія Сюмар.

За словами нардепки, щоб змінити ситуацію, потрібне ППО та максимальна підтримка енергетиків і комунальників.

"Щоб ситуація змінилася, країні потрібні три речі. Перша – ППО. Друга – максимальна підтримка енергетиків і працівників комунальних служб. Третя – фахове управління енергетикою, яке планує її захист заздалегідь і має бодай основи стратегічного бачення", – зазначила нардепка.

Вона наголосила, що окрім провалу захисту енергетичної інфраструктури центральна влада саботувала План стійкості Києва.

"Окреме питання – план стійкості Києва, який центральна влада пів року не затверджувала, поки всі інші регіони вже працювали за своїми і отримували кошти. Знаєте хто отримав найменше від держави? Правильно, Київ. І це одна з причин, чому у Києві не були збудовані вагомі обсяги маневреної генерації. Але про це напишу детальніше, бо це потрібно для рішень, які мають бути ухвалені негайно. Бо від суперечок киянам не легше. Людям потрібен результат, а досягти його сьогодні можна лише спільною роботою, з серйозним залученням партнерів", – наголосила Сюмар.

Раніше ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко показав захисні споруди на підстанціях в Київській області та розповів, чому столиця сидить без світла. За його словами, обласна військова адміністрація освоїла мільярди гривень на підставні фірми без тендерів, які мали облаштувати захист, але вони нічого так і не побудували.