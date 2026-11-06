Ніби пальці стирчать із землі: українка знайшла на клумбі моторошні гриби (фото)

Жінка показала містичну знахідку на подвір’ї, яку вважають поганим знаком

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українка знайшла купи моторошних грибів на своєму подвірʼї. Їх вважають поганим знаком, водночас, на думку вчених, саме в цих істотах криється секрет неперевершених скрипок Страдіварі.

Фото своєї знахідки Ірина Левик опублікувала у Facebook-спільноті "Гриби України і світу".

"Добрий вечір, натрапила на таке на клумбі, схоже на якісь гриби. Хтось в курсі, що це може бути? Львівська область, Львівський район 5.11.2026", – написала вона.

Гриби "пальці мерця". Фото: Facebook

Гриби "пальці мерця". Фото: Facebook

Що це за гриб

В коментарях їй відповіли, що це гриб Ксилярія поліморфна, який в народі називають "Пальці мерця" / Xylaria polymorpha.

Чому це саме він:

Вигляд: чорні, тверді, горбкуваті "пальці" і кульки, ростуть купкою прямо з землі

На клумбі: він росте не просто в землі, а на закопаній деревині — старих коренях, пеньку, трісках, корі. У вас там, мабуть, під клумбою лишився корінь або мульча з дерева

Час: якраз осінь, листопад — його сезон

На дотик: він дуже твердий, дерев'янистий, а не м'який як послід. Якщо розрізати — всередині буде білувата, волокниста серцевина

Як зазначив дописувач, це гриб-руйнівник деревини. Він не отруйний, не небезпечний для людей, тварин і рослин, але їсти його не треба — він неїстівний як деревина. Саме у Львівській області зараз його часто знаходять на клумбах після мульчування корою.

Гриби "пальці мерця". Фото: Facebook

Чому поява "пальців мерця" вважається поганим знаком

Моторошну репутацію ксилярія мінлива (Xylaria polymorpha) отримала через свій вигляд. Темні зморшкуваті вирости, що стирчать із-під листя, нагадують пальці руки, яка тягнеться із землі. Саме ця схожість пояснює назву "пальці мерця" та асоціації зі смертю й потойбіччям.

На сайті британської організації Charnwood Foraging зазначають, що цей гриб пов’язували із забобонами та сприймали як символ смерті або невдачі, особливо коли знаходили поблизу могил.

Гриби "пальці мерця". Фото: Facebook

Гриби "пальці мерця". Фото: Facebook

Гриби "пальці мерця". Фото: Facebook

Родич "пальців мерця" допоміг наблизитися до звучання скрипок Страдіварі

Гриби з моторошною зовнішністю зацікавили вчених, які шукали спосіб відтворити звучання скрипок Страдіварі. Щоправда, в експериментах використовували близького родича "пальців мерця" — Xylaria longipes, а також інший гриб — Physisporinus vitreus. Про дослідження швейцарського науковця Франсіса Шварце з лабораторії Empa повідомили в Асоціації Гельмгольца.

Дослідники обробляли грибами ялинову та кленову деревину для виготовлення скрипок. Гриби поступово зменшували щільність матеріалу, водночас зберігаючи структуру, необхідну для поширення звукових хвиль. Так учені прагнули отримати деревину з потрібними акустичними властивостями. Перед виготовленням інструментів ріст грибів зупиняли спеціальною обробкою.

У 2009 році результат перевірили під час сліпого прослуховування: музикант грав за завісою на п’яти скрипках, серед яких була справжня Страдіварі 1711 року. Найбільше голосів слухачів отримав сучасний інструмент із деревини, яку обробляли грибами дев’ять місяців. Чимало присутніх навіть прийняли його за роботу самого італійського майстра.

Як позбавитися від моторошного гриба на клумбі

Найпростіший варіант — залишити гриб на місці, якщо він росте на відмерлій деревині й не заважає вам. Він допомагатиме розкладати її та з часом втратить джерело живлення. Однак швидкого зникнення чекати не варто: ксилярії можуть зберігатися на підземних рештках коренів роками.

Якщо ж моторошні вирости псують вигляд квітника, їх можна зібрати граблями або прибрати невеликою лопаткою та викинути. Така процедура поверне клумбі охайний вигляд, проте не видалить грибницю всередині деревини, тому згодом "пальці" можуть з’явитися знову. Фахівці Університету штату Айова радять механічне прибирання грибів, коли непокоїть їхній вигляд.

Під час весняного впорядкування клумби можна обережно розкопати місце появи гриба й прибрати трухлявий пеньок, відмерлі корені та інші деревні рештки. Видалення джерела живлення допоможе зменшити ймовірність повторної появи гриба.

Нагадаємо, перші нічні заморозки не означають, що грибний сезон в Україні завершився. У лісах іще трапляються пізні осінні та холодостійкі види. А от замерзлі й відталі білі гриби та маслюки можуть спричинити отруєння.