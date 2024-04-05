У ТЦК спантеличили заявою стосовно ВЛК для "обмежено придатних"

Варто звернути увагу на важливі нюанси

Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав законопроєкт про вилучення статусу "обмежено придатний" для військовозобов’язаних громадян. Хто його мав, повинен протягом 9 місяців повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), але у Полтавському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заявили, що цього не потрібно робити, бо довідка дійсна протягом року.

Пресслужба зазначає, що зміни стосуються статей 14 та 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Введені президентом зміни мають стосунок лише до допризовників та чинних військовослужбовців, але не до військовозобов’язаних осіб.

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"Обмежено придатним військовозобов'язаним не потрібно повторно проходити ВЛК! (Лише один раз на рік)… Тобто зміни стосуються допризовників і військовослужбовців, але не військовозобов'язаних громадян. Крім того, Закон набуває чинності лише через місяць, а нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, будуть змінені ще через три місяці", ― йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в указі президента було вказано необхідність отримати новий статус для тих, хто був "обмежено придатним". Це потрібно було зробити у термін до 9 місяців з моменту набуття законної сили.

Для довідки: Громадян у віці від 18 до 60 років поділяли на три категорії: придатні, непридатні та "обмежено придатні". Останні можуть бути мобілізовані у лави ЗСУ під час воєнного стану. "Обмежено придатні" не можуть бути відправлені у штурмові групи, але їм знаходять інші потрібні спеціалізації. Люди з цим статусом теж відправляються на передову, бо є обмеження лише на вид робіт, а не місцеперебування під час служби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що змінить закон про скасування "обмежено придатних". Кабінет міністрів буде опрацьовувати його норми до трьох місяців. До цього немає сенсу повторно проходити ВЛК.