70 тисяч "бойових", гроші за ворожу техніку і не тільки: як у Раді пропонують мотивувати бійців у законопроєкті про мобілізацію

Було внесено 8 пунктів

У суботу, 6 квітня, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Було внесено ряд правок щодо виплат військовослужбовцям, служби за контрактом і не тільки.

Про це повідомила нардеп Ірина Фріз ("Європейська солідарність") у своєму Facebook. За її словами, правки були внесені у мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію.

За основу будуть взяті наступні пункти:

військовослужбовці, які перебувають на контрактній службі, матимуть можливість обрати підрозділ з затвердженого Генеральним штабом переліку підрозділів;

з затвердженого Генеральним штабом переліку підрозділів; виплата додаткової винагороди щомісячно в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України (КМУ);

в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України (КМУ); виплата одноразової винагороди в розмірі 70 000 гривень в порядку, встановленому Кабміном, за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання наступних завдань — виконання бойового (спеціального) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Росією території України.

в порядку, встановленому Кабміном, за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання наступних завдань — виконання бойового (спеціального) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Росією території України. виплата винагороди за знищене (захоплене ) озброєння та військову, бойову (спеціальну, спеціалізовану) техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в порядку та розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України;

) озброєння та військову, бойову (спеціальну, спеціалізовану) техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в порядку та розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України; щомісячна виплата винагороди за особливості проходження служби у розмірі 10 000 гривень в порядку, встановленому Кабміном. Це стосується усіх, крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу.

в порядку, встановленому Кабміном. Це стосується усіх, крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу. право на компенсацію 50 % від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тис. грн після другого. Компенсація надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби;

від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тис. грн після другого. Компенсація надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби; відсутність нарахування штрафних санкції, пені за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля;

за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля; один місяць служби буде зараховуватися за три місяці час проходження служби, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.

Вона зауважила, що остаточна редакція мотиваційного пакета буде ухвалена на наступному засіданні Комітету.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді розповіли, чи є кошти на проведення великої мобілізації.