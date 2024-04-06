70 тысяч "боевых", деньги за вражескую технику и не только: как в Раде предлагают мотивировать бойцов в законопроекте о мобилизации

Было внесено 8 пунктов

В субботу, 6 апреля, Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке продолжил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Был внесен ряд правок по выплатам военнослужащим, службе по контракту и не только.

Об этом сообщила нардеп Ирина Фриз ("Европейская солидарность") в своем Facebook. По ее словам, поправки были внесены в мотивационную часть законопроекта о мобилизации.

За основу будут взяты следующие пункты:

военнослужащие, находящиеся на контрактной службе, будут иметь возможность выбрать подразделение из утвержденного Генеральным штабом перечня подразделений;

из утвержденного Генеральным штабом перечня подразделений; выплата дополнительного вознаграждения ежемесячно в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины (КМУ);

в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины (КМУ); выплата единоразового вознаграждения в размере 70 000 гривен в порядке, установленном Кабмином, за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение следующих задач — выполнение боевого (специального) задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск в районах) ведение военных (боевых) действий, на временно оккупированной Россией территории Украины.

в порядке, установленном Кабмином, за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение следующих задач — выполнение боевого (специального) задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск в районах) ведение военных (боевых) действий, на временно оккупированной Россией территории Украины. выплата вознаграждения за уничтоженное (захваченное ) вооружение и военную, боевую (специальную, специализированную) технику противника в размерах от 4 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины;

) вооружение и военную, боевую (специальную, специализированную) технику противника в размерах от 4 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины; ежемесячная выплата вознаграждения за особенности прохождения службы в размере 10 000 гривен в порядке, установленном Кабмином. Это касается всех, кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, учреждений профессионального высшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу.

в порядке, установленном Кабмином. Это касается всех, кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, учреждений профессионального высшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу. право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины и дополнительно 100 тыс. грн после первого года военной службы и еще 100 тыс. грн после второго. Компенсация предоставляется военнослужащему только раз в течение всего времени прохождения им военной службы;

от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины и дополнительно 100 тыс. грн после первого года военной службы и еще 100 тыс. грн после второго. Компенсация предоставляется военнослужащему только раз в течение всего времени прохождения им военной службы; отсутствие начисления штрафных санкции, пени за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля;

за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля; один месяц службы будет засчитываться за три месяца время прохождения службы, в течение которого лицо принимало непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер во время действия военного положения.

Она отметила, что окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании Комитета.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали, есть ли средства на проведение большой мобилизации.