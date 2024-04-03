Коли почне працювати електронний кабінет військовозобов'язаного: у Міноборони озвучили строки

Новий закон удосконалив взаємодію між реєстрами

Електронний кабінет військовозобов’язаного, закон про який Володимир Зеленський підписав 2 березня, запрацює, як тільки закон набуде чинності. Тобто на початку другого кварталу 2024 року.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко. Вона зазначила, що це досить короткий строк як для такого інструменту.

"Ми плануємо на початку другого кварталу запустити таку можливість, як тільки закон набуде чинності. Це досить короткий строк, для таких інструментів можна сказати миттєвий", — сказала заступник міністра.

За словами заступника міністра, ухвалений Радою законопроєкт №10062 про цифровізацію армії удосконалив взаємодію між реєстрами розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів та призовників у системі "Оберіг". Це дозволить наповнювати "Оберіг" за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок та ксерокопій.

"Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані у режимі реального часу з інших реєстрів", — заявила заступник міністра.

Вона також наголосила, що реєстр військовозобов’язаних не розміщуватиметься у хмарних сховищах країн-членів НАТО.

"Він розміщений на території України. Це важливо відзначити та сказати, що цей реєстр буде на території України. Він уже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформацію", – наголосила Чорногоренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які дані зберігатимуться в електронному реєстрі військовозобов’язаних.