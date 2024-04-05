У Раді розповіли, коли розглянуть новий законопроєкт по мобілізації: є одна проблема

Крім закону 10449, депутати планують розглянути ще декілька питань.

Новий закон про мобілізацію, який має посилити її, досі не ухвалено. У Раді розповіли, коли планують його винести на розгляд.

Так, за інформацією нардепа Ярослава Железняка, законопроєкт 10449 буде винесений на порядок денний 10-11 квітня. Крім нього, депутати розглянуть ще такі питання:

законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу та кодексу про адміністративне правопорушення за порушення з мобілізації (#10379);

законопроєкт про мобілізацію засуджених (#11079-1).

При цьому нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що новий законопроєкт по мобілізації планують розглянути саме 10 квітня.

Втім, як зазначив Железняк, по законопроєкту 10449 поки що немає фінальної таблиці.

"Комітет цього тижня працює і можливо лише завтра (у суботу) буде фінальне засідання, де схвалять і комітетські правки та всю таблицю до другого читання", — каже він.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ВР може розглядати законопроєкт про мобілізацію у сесійній залі протягом кількох тижнів. Однак, якщо нардепи не наполягатимуть на правках, його розглянуть швидше.