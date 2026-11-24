Гарнітур купили на той час, поки підбирали постійну кухню

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Бюджетна кухня за 8 тисяч гривень може прослужити не один рік, якщо дбайливо нею користуватися. Водночас навіть недорогі меблі можуть мати недоліки, на які варто звернути увагу перед покупкою.

Своїм досвідом користування кухонним таким гарнітуром поділилася покупчиня під ніком @olha.chymych у Threads. Вона розповіла, як меблі витримали рік експлуатації та які мінуси помітила за цей час.

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Авторка допису вважає кухню вдалим варіантом для орендованого житла

За словами жінки, кухня досі виконує всі свої функції, а за рік дбайливого користування гарнітур залишився цілим. Водночас покупчиня звернула увагу на кілька недоліків. Зокрема, у комплекті були інші ручки, ніж ті, які вона очікувала отримати.

Попри це, авторка допису вважає кухню вдалим варіантом для дачі або орендованого житла. Вона зазначає, що недоліки варто оцінювати з огляду на вартість меблів.

"Мінусів багато, але за 8 000 грн усе-таки гріх на щось жалітися", — написала @olha.chymych.

Раніше "Телеграф" розповідав про меблі, які поступово замінюють традиційні кухонні столи, допомагаючи заощадити простір і зробити інтер’єр сучаснішим.