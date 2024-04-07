"Готовим конкретный ответ": Зеленский провел совещание с силовиками относительно обстрелов Харькова

Россия не прекращает свой террор

Российские оккупанты продолжают атаковать Харьков и восточные регионы Украины. Однако Силы обороны Украины готовят ответный удар.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он провел переговоры с руководителями силовых ведомств.

"На связи с главкомом Сырским. Подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий", — отметил глава государства.

Зеленский также сообщил, что министр обороны Рустем Умеров доложил о ситуации с боеприпасами. По словам президента, Украина делает максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое для защиты государства.

"Отдельный разговор с главой СБУ Малюком, руководителем ГУР Будановым, министром внутренних дел Клименко по поводу ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины. Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый", — подчеркнул глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты давно говорят о возможном наступлении на Харьков и проводят дезинформационную кампанию по этому поводу. Однако Украина может его оградить от сухопутного наступления россиян.