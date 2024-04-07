Без помощи США: Зеленский заявил, что Украина не сможет "не то, что победить, но даже остаться"

Если Украина проиграет войну, то будут атакованы другие государства

Президент Владимир Зеленский заявил, что без помощи США, за которую все никак не могут проголосовать, Украине будет трудно не то, что победить, а даже сохранится. Он призвал привлечь внимание Конгресса США и американцев к Украине.

Об этом он сказал во время общения с амбассадорами фандрейзинговой платформы United24. Зеленский вместе с Фрэнсисом Фукуямой, Скоттом Келли, Ричардом Брэнсоном, Мишей Коллинзом, Марком Гэмиллом, Лиевом Шрайбером, Кэтрин Винник и Иванной Сахно, Тимоти Снайдером, Брэдом Пейсли, а также Уэйном Сермоном, Беном МакКи и Маком Рейнольдсом из группы Imagine Dragons обсудили поддержку Украины в мире и то, что можно сделать, чтобы фокус внимания оставался на помощи нашим людям, помощи в защите от российского террора.

"Я хочу попросить вас продолжать вашу работу сосредоточенную на Украине. Мы нуждаемся в вашей поддержке. И третье — о Конгрессе. Без этой поддержки Конгресса нам будет трудно не то, что победить, а даже остаться. Поэтому важно совместно делать очень конкретные вещи. И конечно, я хочу дать вам месседж и попросить подумать, что мы можем сделать вместе публично — возможно, какие-то сильные месседжи, какие-то сильные шаги, чтобы привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине", — сказал глава государства.

В ответ на это Тимоти Снайдер предложил разработать призыв к Конгрессу и пригласить других влиятельных людей подписать его. Зеленский отметил, что это очень важные вещи и они меткие.

Я бы хотел бы как-то упорядочить. Надо как раз говорить конкретно Конгрессу, что: Если Конгресс не поможет Украине, то Украина проиграет войну. И найти публичный формат этог" — сказал Зеленский амбассадорам UNITED24.

Президент также подчеркнул, что если Украина проиграет войну, то будут атакованы другие государства.

"Вы увидите в ближайшие недели, россия будет все больше и больше настойчивой, и будет втягивать ядерное оружие в этот вопрос угрожая, играя этим вопросом. Потому что только через вопрос ядерного оружия они могут давить на другие страны НАТО, включая США, на общества, чтобы общества боялись, а потом уже они будут реагировать на своих лидеров", — говорит Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что голосование за помощь Украине в США опять могут отложить.