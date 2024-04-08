Не в этом месяце: эксперт рассказал, когда и насколько повысят тарифы на свет

В прошлом году из-за атак тарифы уже повышали

В Украине из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру могут повысить тарифы на электроэнергию. Поврежденные россиянами объекты нуждаются в ремонте.

Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, несмотря на нежелание политиков брать на себя ответственность и сообщать непопулярную новость, цены нужно повышать.

"Если говорить о ценах на электрическую энергию как товаре прежде всего для бытовых потребителей, то цены должны быть повышены. Потому что нет другого источника доходов у компаний, которые генерируют энергию для проведения текущих ремонтов", — отметил эксперт.

Рябцев подчеркнул, что без повышения тарифов невозможно будет собрать средства и провести ремонты объектов. По его словам, повреждения, нанесенные объектам генерации и распределения недавними российскими ударами, очень значительные.

"Если говорить об экономически обоснованном уровне, то он сейчас намного выше 5 грн за кВт/ч. Если говорить о том, насколько смогут поднять цены в правительстве, то речь может идти об уровне ниже 4 грн за кВт/ч", – считает Рябцев.

По мнению эксперта, решение о повышении тарифов на электроэнергию может быть отсрочено. Рябцев подчеркнул, что оно однозначно не будет принято в этом месяце, скорее всего речь пойдет о "более отдаленной перспективе".

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинцы могут столкнуться с ростом тарифа на свет на фоне новых атак россиян на энергетическую инфраструктуру. Кабинет министров начал изучать разные варианты финансирования ремонта поврежденных объектов.