Як зменшити нарахування тарифу за світло без пільг: у Кабміні дали пораду

У цьому допоможе перехід на багатотарифний облік

За словами Нацкомісії, подорожчання комунальних тарифів на електроенергію можливе, хоча наразі відповідні роботи не ведуться. Проте вже зараз українці можуть не переплачувати за комунальні рахунки, навіть не маючи пільг.

Про це йдеться на порталі Кабінету міністрів. Згідно з даними, існує спосіб оплати, який дозволяє ефективно скоротити нарахування.

З червня минулого року відбулось подорожчання електроенергії і з'явився єдиний тариф для населення, за яким усі платять 2,64 грн за кіловат-годину.

Проте задля зниження нарахування українці можуть перейти на багатотарифний облік, такий як двозонний або тризонний тариф. За таких умов вартість електроенергії залежить від часу споживання, зокрема, у пікові години ціна буде вищою, а в не пікові — значно нижчою.

Щоб перейти на цей тариф споживачу необхідно звернутися до платформи "Персональний кабінет" та подати заяву на сайті місцевого обленерго. Після чого необхідно оплатити відповідний рахунок за перехід на новий тарифний облік. Тривалість процесу переходу приблизно два тижні.

Також перехід на багатотарифний облік можна зробити, звернувшись особисто до Центру обслуговування клієнтів у своєму місті чи за місцем проживання в міський/обласний район електромереж.

Зауважимо, що наявність двозонного лічильника на електроенергію також допоможе зменшити нарахування комунальної послуги.

Раніше "Телеграф" писав, що стало відомо, хто з українців може не сплачувати за доставку газу.