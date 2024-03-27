В Україні хочуть підвищити тариф на світло: як українцям платити вдвічі менше

Заощадити на електроенергії можна законним способом

В Україні планують підвищити тариф на електроенергію. Замість 2,64 гривень кВт-год споживачі можуть почати платити 3,5 гривень кВт-год. Однак деякі українці можуть заощадити та платити в половину менше.

На порталі Today розповіли, як споживачі можуть заощадити на електроенергії та платити вдвічі менше за світло. Вся справа у лічильнику.

Можливе підвищення тарифів на світло в Україні пов’язане з обстрілами російських окупантів. Це вимушений захід, оскільки об’єкти критичної інфраструктури пошкоджені і потрібний ремонт.

У середньому сім’я із трьох осіб, яка регулярно використовує бойлер та електроплиту, може споживати на місяць близько 300 кВт-год. Якщо рахувати за нинішнім тарифом 3,5 гривень кВт-год, то заплатити за світло доведеться 792 гривні. Але, маючи двозонний лічильник, сума може істотно скоротитися.

Справа в тому, що нічний тариф, який діє з 23:00 до 07:00, коштує вдвічі дешевше, ніж звичайний денний — 1,32 грн/кВт-година. І якщо включати енерговитратні прилади у нічний час, то й сума у платіжці зменшиться на сотні гривень на місяць.

До енерговитратних приладів належать електроплита, бойлер, кондиціонер, масляний обігрівач, калорифер.

Встановити двозонний лічильник українці мають за власний кошт. Його вартість близько 1,6-2,4 тисячі гривень. Однак окупиться пристрій протягом найближчих 10 місяців. Для підключення лічильника потрібно з документами на квартиру та паспортом звернутися до обленерго та оформити заявку. Заплатити додатково потрібно і за саму установку приладу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кабмін та МВФ підписали документ про підвищення тарифів на комуналку. Через це вартість деяких послуг може почати дорожчати ще до закінчення повномасштабної війни.