Наталія Холоденко зібрала 4 мільйони гривень на потреби армії

Відома українська психологиня Наталія Холоденко за час повномасштабного вторгнення зібрала понад 4 мільйони гривень для українських захисників. Крім того, минулого тижня вона разом з командою за добу акумулювала 500 тисяч гривень на актуальні потреби Сил оборони України.

"Дякую всім однодумцям за довіру та хочу поділитися нашими останніми спільними досягненнями з допомоги ЗСУ. Нехай ця інформація підсилить віру в те, що "разом нас багато й нас не подолати"" — написала Холоденко у своєму пості у Facebook.

Акумульовані кошти були направлені на найнеобхідніші речі для українських захисників, щоб забезпечити для них мінімальний, але все-таки комфорт на фронті.

"Ми використовуємо ці кошти, щоб надсилати на фронт автомобілі, сотнями та тисячами одиниць у кожній партії відправки постійно купуємо бронежилети, шоломи, рації, термобілизну, шкарпетки, берці, комплекти форми, спальні мішки, щоб забезпечити мінімальний комфорт солдатам у складних польових умовах" — відзначено у пості.

Крім того, кошти були використані для закупівлі дорогої техніки, яка безпосередньо необхідна у бойових діях — радіостанції Motorola з шифруванням, засоби РЕБ, тепловізори та дрони.

Наталія Холоденко також взяла участь у допомозі українським сиротам, які зараз находяться у Туреччині. Для них психологиня також організувала збір і змогла акумулювати більше півмільйона гривень.

"За вашої участі ми зібрали півмільйона гривень, які дали змогу закрити потреби українських сиріт у Туреччині у стоматологічному лікуванні, а також залучити професійних логопедів. Це теж наша спільна перемога, але вже на мирному фронті, де життя кожної дитини, яка перебуває під опікою української громади, має велику цінність і значення для чуйних сердець наших земляків" — відзначено у пості.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в рамках благодійного проєкту "Дитинство без війни", відома українська психологиня Наталія Холоденко відвідала дітей-сиріт, що перебувають у Туреччині.