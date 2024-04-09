Наталья Холоденко собрала 4 миллиона гривен на нужды армии

Известная украинская психолог Наталья Холоденко за время полномасштабного вторжения собрала более 4 миллионов гривен для украинских защитников. Кроме того, на прошлой неделе она вместе с командой за сутки аккумулировала 500 тысяч гривен на актуальные нужды Сил обороны Украины.

"Благодарю всех единомышленников за доверие и хочу поделиться нашими последними совместными достижениями с помощью ВСУ. Пусть эта информация усилит веру в то, что "разом нас багато й нас не подолати"" — написала Холоденко в своем посту в Facebook.

Аккумулированные средства были направлены на самые необходимые вещи для украинских защитников, чтобы обеспечить для них минимальный, но комфорт на фронте.

"Мы используем эти средства, чтобы отправлять на фронт автомобили, сотнями и тысячами единиц в каждой партии отправки постоянно покупаем бронежилеты, шлемы, рации, термобелье, носки, берцы, комплекты формы, спальные мешки, чтобы обеспечить минимальный комфорт солдатам в сложных полевых условиях" — отмечено в посте.

Кроме того, средства были использованы для закупки дорогостоящей техники, непосредственно необходимой в боевых действиях — радиостанции Motorola с шифрованием, средствами РЭБ, тепловизоры и дроны.

Наталья Холоденко также приняла участие в помощи украинским сиротам, которые сейчас находятся в Турции. Для них психолог также организовала сбор и смогла аккумулировать более полумиллиона гривен.

"При вашем участии мы собрали полмиллиона гривен, которые позволили закрыть потребности украинских сирот в Турции в стоматологическом лечении, а также привлечь профессиональных логопедов. Это тоже наша общая победа, но уже на мирном фронте, где жизнь каждого ребенка, который находится на попечении украинской общины, имеет большую ценность и значение для чутких сердец наших земляков" — отмечено в посте.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках благотворительного проекта "Детство без войны", известная украинская психолог Наталья Холоденко посетила находящихся в Турции детей-сирот.