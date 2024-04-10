"Ми останні дорослі": ВМС США знатно осоромилися з військовим фото, в мережі потішаються

Солдат на фото зробив не одну, а цілу низку критичних помилок

Пресслужба Військово-морських сил США знатно осоромилася своїм постом у соцмережах. Авторам довелося поспіхом редагувати його.

На кумедну деталь звернув увагу співзасновник "Демократичної сокири" Віктор Трегубов. Мова про пост про "приголомшливу роботу моряків ВМС США".

Офіційна сторінка флоту випустила рядове повідомлення для популяризації військової служби, що показує роботу своїх солдатів, супроводжуючи його відповідними фотографіями. Однак, як зауважили в мережі, чоловік, який позує на фото, ймовірно, зовсім не вміє поводитися зі зброєю:

По-перше, він встановив приціл задом наперед;

По-друге, не зняв заглушку;

По-третє, його стійка викликає багато питань.

"Єтити. Ми в цьому світі не просто дорослі. Ми останні дорослі", — іронічно зазначає Трегубов.

Важливо відзначити, що автори посту швидко відреагували на критику користувачів і вже через деякий час це фото було відсутнє в пості. При цьому у ВМС США не стали приховувати цієї помилки і відкрито подякували людям за те, що вказали на неї.

Втім, коментаторів у мережі вже не зупинити:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на посланні Путіна помітили конфузну деталь.