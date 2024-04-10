"Мы последние взрослые": ВМС США знатно опозорились с военным фото, в сети потешаются

Солдат на фото сделал не одну, а целый ряд критических ошибок

Пресс-служба Военно-морских сил США знатно оконфузилась своим постом в соцсетях. Авторам пришлось в спешке редактировать его.

На забавную деталь обратил внимание сооснователь "Демократичної сокири" Виктор Трегубов. Речь о посте о "потрясающей работе моряков ВМС США".

Официальная страница флота выпустила рядовое сообщение для популяризации военной службы, показывающее работу своих солдат, сопроводив его соответствующими фотографиями. Однако, как заметили в сети, мужчина, позирующий на фото, вероятно, совсем не умеет обращаться с оружием:

Во-первых, он установил прицел задом наперед;

Во-вторых, не снял заглушку;

В-третьих, его стойка для стрельбы вызывает много вопросов.

"Етить. Мы в этом мире не просто взрослые. Мы последние взрослые", — иронично отмечает Трегубов.

Важно отметить, что авторы поста быстро отреагировали на критику пользователей и уже спустя некоторое время данное фото уже отсутствует в посте. При этом в ВМС США не стали скрывать эту оплошность и открыто поблагодарили людей за то, что указали на неё.

Впрочем, комментаторов в сети уже не остановить:

Напомним, ранее мы писали о том, что на послании Путина заметили конфузную деталь.