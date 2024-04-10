"Мы последние взрослые": ВМС США знатно опозорились с военным фото, в сети потешаются
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Солдат на фото сделал не одну, а целый ряд критических ошибок
Пресс-служба Военно-морских сил США знатно оконфузилась своим постом в соцсетях. Авторам пришлось в спешке редактировать его.
На забавную деталь обратил внимание сооснователь "Демократичної сокири" Виктор Трегубов. Речь о посте о "потрясающей работе моряков ВМС США".
Официальная страница флота выпустила рядовое сообщение для популяризации военной службы, показывающее работу своих солдат, сопроводив его соответствующими фотографиями. Однако, как заметили в сети, мужчина, позирующий на фото, вероятно, совсем не умеет обращаться с оружием:
Во-первых, он установил прицел задом наперед;
Во-вторых, не снял заглушку;
В-третьих, его стойка для стрельбы вызывает много вопросов.
"Етить. Мы в этом мире не просто взрослые. Мы последние взрослые", — иронично отмечает Трегубов.
Важно отметить, что авторы поста быстро отреагировали на критику пользователей и уже спустя некоторое время данное фото уже отсутствует в посте. При этом в ВМС США не стали скрывать эту оплошность и открыто поблагодарили людей за то, что указали на неё.
Впрочем, комментаторов в сети уже не остановить:
Напомним, ранее мы писали о том, что на послании Путина заметили конфузную деталь.