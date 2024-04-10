"Не так легко знищити": експерт вказав на нову ідею у ліквідації дефіциту електроенергії

Проблема в тому, що залучати це потрібно було ще два роки тому

Україна, якій партери запропонували допомогу у відновленні енергоінфраструктури, також має працювати над новими рішенням, які будуть адаптовані до війни. Одне з них — використання газотранспортної системи.

Її важко пошкодити, адже вона розташована під землею. Про це "Телеграфу" розповів колишній міністр палива та енергетики Ігор Насалик.

"У нас розвинена газотранспортна система, яку не так легко знищити, адже вона розташована під землею. У точках, де є дефіцит, потрібно поставити компресорні станції на газу – генеруючі потужності. Вистачить 100-150 таких невеличких газогенераторів на 25 МВт, щоб компенсувати потужності втрачених теплових електростанцій. Проблема в тому, що робити це слід було ще два роки тому. Зараз для цього у нас нема навіть толкової програми", — зазначив він.

Звичайно, що Україна має прийняти допомогу партерів, зокрема й ту, які запропонувала Литва. Країна планує розібрати на запчастини власні законсервовані ТЕС, аби передати Україні необхідне для ремонту обладнання.

Ба більше, цей план, на думку експерта, є досить реалістичним. Проте спиратися на такі "милиці" постійно не вийде.

"Тому так, на пропозицію Литви слід погоджуватися. Боятися того, що це буцімто "відпрацьовані" деталі, не треба – це обладнання цілком робоче і чекало свого часу в законсервованому стані. Нам пропонували його і раніше, але потреби у ньому тоді не було. Йдеться про вузлові запасні частини, генераторні частини, котлові частини станції. Все це слід передавати ДТЕКу для компенсації її ремонтної бази", – каже експерт.

Більше про те, наскільки план порятунку від Литва є реалістичним і чи дозволить він вберегти нас від блекауту у разі продовження російського енерготерору, читайте у матеріалі "Телеграфу": Нестандартний хід: Литва віддасть Україні свої ТЕС по шматочках, а інші держави створять "енергетичний Рамштайн"

Нагадаємо, ми розповідали, що зараз відбувається з українською енергетичною системою.