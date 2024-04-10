Ліквідувати наслідки ударів по енергетиці складно: українцям радять готуватись до неприємних речей

Не виключено, що уряду доведеться ухвалювати не популярні тарифні зміни

Через удари росіян по енергетичних об'єктах України, енергосистема працює нестабільно. Ліміти споживання електроенергії діють на Харківщині (для побутових і промислових споживачів) і Криворіжжі (для промислових споживачів). Також зранку 10 квітня через російські обстріли енергооб'єктів вводять аварійні відключення світла у Миколаївській області.

Про те, що зараз відбувається з українською енергетичною системою, йдеться в статті "Телеграфа". Для компенсації дефіциту в енергосистемі через недостатність генерації залучають аварійну допомогу операторів системи передачі електроенергії Румунії, Польщі та Словаччини.

Водночас ексміністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко, оцінює ситуацію в енергосистемі як складну, але не катастрофічну. Відновити потужності можливо, але на це потрібні чималі кошти.

"ДТЕК планують зробити це до середини літа. За їхніми підрахунками, це коштуватиме близько 230 млн дол. На відновлення Зміївської станції "Укренерго" [під Харковом] кошти шукатиме держава. Не виключена фінансова криза на енергоринку, тому зараз вкрай важливо, щоб українці свідомо поставились до сплати комунальних послуг, так енергетики зможуть продовжувати робити свою справу. Цілком ймовірно, уряду все ж доведеться ухвалювати не дуже популярні тарифні зміни", – пояснив він.

Також, за словами Кучеренка, складно отримати необхідні для ремонту деталі. На виготовлення деяких видів обладнання потрібно понад півроку, а в черзі на їхнє придбання стоїть низка країн. Голова правління НЕК "Укренерго", чиї трансформатори постраждали від російського терору найбільше, Володимир Кудрицький, шукає таке обладнання і території України і за кордоном.

Ще одна складність ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці в тому, що країна-терорист продовжує їх завдавати. На це вказав колишній міністр палива та енергетики Ігор Насалик.

"Ну відновлять, а завтра туди знову прилетить. Ми ж не "закрили" небо, не посилили ППО над критичною інфраструктурою, хоча б над регулюючими потужностями. Вже після перших серйозних атак цього року я казав, що проблеми почнуться не взимку, ми відчуємо наслідки вже влітку. Власне, саме це зараз і відбувається. Якщо до вирішення проблеми не підійти системно, матимемо дуже плачевні наслідки. Енергетика – це основа, без якої зупиниться вся економіка", – наголосив він.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Нестандартний хід: Литва віддасть Україні свої ТЕС по шматочках, а інші держави створять "енергетичний Рамштайн"

Ми також розповідали, що за словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, наразі у Харкові через численні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури тривають планові відключення світла. Проте про блекаут у місті наразі не йдеться.