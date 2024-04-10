"Не так легко уничтожить": эксперт указал на новую идею по ликвидации дефицита электроэнергии

Проблема в том, что делать это нужно еще два года назад

Украина, которой партеры предложили помощь в восстановлении энергоинфраструктуры, также должна работать над новыми решениями, адаптированными к войне. Один из них — использование газотранспортной системы.

Ее тяжело повредить, ведь она находится под землей. Об этом "Телеграфу" рассказал бывший министр топлива и энергетики Игорь Насалик.

"У нас развита газотранспортная система, которую не так легко уничтожить, ведь она расположена под землей. В точках, где есть дефицит, нужно поставить компрессорные станции на газ – генерирующие мощности. Хватит 100-150 таких небольших газогенераторов на 25 МВт, чтобы компенсировать мощности потерянных тепловых электростанций. Проблема в том, что делать это следовало еще два года назад. Сейчас для этого у нас нет даже толковой программы", — отметил он.

Конечно, Украина должна принять помощь партеров, в том числе и ту, которую предложила Литва. Страна планирует разобрать на запчасти свои законсервированные ТЭС, чтобы передать Украине необходимое для ремонта оборудование.

Более того, этот план, по мнению эксперта, достаточно реалистичен. Однако опираться на такие "костыли" постоянно не получится.

"Поэтому да, по предложению Литвы следует соглашаться. Бояться того, что это якобы "отработанные" детали, не надо – это оборудование вполне рабочее и ждало в свое время в законсервированном состоянии. Нам предлагали его и раньше, но потребностей в нем тогда не было. Речь идет об узловых запасных частях, генераторных частях, котловых частях станции. Все это следует передавать ДТЭК для компенсации ее ремонтной базы", – говорит эксперт.

Больше о том, насколько план спасения от Литвы реалистичен и позволит ли он уберечь нас от блекаута в случае продолжения российского энерготеррора, читайте в материале "Телеграфа": Нестандартный ход: Литва отдаст Украине свои ТЭС по кусочкам, а другие государства создадут "энергетический Рамштайн" "

Напомним, мы рассказывали, что сейчас происходит с украинской энергетической системой.