Просто вручити папірець не вийде: як тепер мають видавати повістки українцям

Не з’явитися до ТЦК після отримання повістки військовозобов’язані можуть лише з поважних причин

У зв’язку з прийняттям загалом закону про мобілізацію в Україні було затверджено відповідні правила вручення повісток працівниками ТЦК. Військовозобов'язаним варто знати, як проходитиме цей процес.

Просто вручити "папірець" посеред вулиці чоловікам призовного віку не можуть. У повістці обов’язково повинні бути зазначені ціль виклику в ТЦК, місце, день і час явки. Про це пише 24 канали.

Громадянин, якому вручають повістку, можуть вимагати у співробітників ТЦК назвати їх прізвища, ім’я та по батькові, а також може попросити їх показати службові посвідчення. Вони своєю чергою зобов’язані виконати ці вимоги.

Також закон запроваджує фото- та відеофіксацію перевірки документів та вручення повістки військовозобов’язаному. Однак важливо зазначити, що ці правила набувають чинності через три місяці після опублікування закону.

Не з’явитися до ТЦК після отримання повістки військовозобов’язані можуть лише з поважних причин. Вони мають бути підтверджені документально. Причини можуть бути такі: хвороба, непереборні обставини на зразок стихійного лиха або ракетного удару, смерть близького родича.

Однак навіть якщо виникає поважна причина, щоб не з’явитися в ТЦК, людині необхідно не пізніше, як за 3 доби після вказаних у повістці часу і дати зв’язатися з центром комплектування і повідомити про те, що сталося. Потім треба прийти туди протягом тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовозобов’язаним чоловікам ТЦК відправлятиме повістки, які неможливо проігнорувати.