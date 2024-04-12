Держал в заложниках и махал оружием? На Одесчине сотрудник ТЦК устроил переполох в поликлинике

Военнослужащий был задержан после инцидента

В Одесской области у сотрудника военкомата произошла стычка с персоналом поликлиники. Медицинским работникам пришлось вызвать наряд полиции из-за поведения мужчины.

В связи с происшествием начальником территориального центра комплектования было начато служебное расследование. Об этом сообщили на странице Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.

"В Болградской центральной больнице во время посещения врача между военнослужащим одного из районных ТЦК и СП из роты охраны и персоналом больницы произошла стычка. Из-за агрессивного поведения военного медицинские работники вызвали представителей полиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам служебного расследования виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

"Командование Одесского областного ТЦК и СП категорически осуждает какие-либо проявления некорректного поведения, пренебрежительного отношения и нарушения законодательства как подчиненным личным составом, так и подобные проявления в обществе в отношении военнослужащих", — сказали в ТЦК.

Что пишут СМИ о скандале

По данным издания "Бессарабії INFORM", которое ссылается на свои источники, мужчина угрожал оружием сотрудникам поликлинического отделения. Известно, что он является военнослужащим местного ТЦК, служит здесь после активного участия в боевых действиях на фронте и имеет контузии.

В тот день он якобы приходил на прием к психиатру. В ходе разговора в присутствии еще одного врача и медсестры разозлился и стал "размахивать пистолетом", предварительно, газовым, перед лицом и бросать оружие на стол.

При этом мужчина не позволял выйти из помещения врачу и медсестре. Последней таки удалось это сделать и она сразу обратилась в полицию.

В настоящее время военнослужащий задержан. Проводится расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ровно начальник ТЦК попал в скандал после того, как в сети появились видео из его кабинета. На них он целуется с подчиненными.