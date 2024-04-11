"Ніколи не повернеться": Чмут пояснив, що було не так зі звільненням Залужного і що з ним буде далі

Зеленський мало пояснив громадянам мотивацію свого вчинку

Валерій Залужний після свого звільнення вже навряд чи повернеться до військової служби. А новому головком та його команді ще потрібен час, щоб показати результати.

Таку думку висловив відомий волонтер та ветеран АТО Тарас Чмут в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, зараз він уже не пам’ятає, як сприйняв звільнення головкома, але зазначив, що не хотів би зараз оцінювати роботу нового голови ЗСУ.

"Тому що про посадових осіб треба говорити за результатами перебування, а не в момент призначення на посаду. В суспільстві було дуже багато бурління. А я вважаю, що людям треба давати нормальну можливість проявити і показати себе

Давайте дамо новому головкому можливість реалізувати своє бачення цієї війни і потім подивимося, що з цього вийде. Можливо, ми дуже сильно здивуємося і переможемо, а можливо, буде навпаки.

Ми ж ніби всі говоримо про українських бойових генералів, які багато років на бойових посадах в українській армії воюють із росіянами. Тут всі мають бути хорошими. А в нас чомусь у суспільстві це дуже дивно сприйнялося, як мені здається", — сказав він.

Чмут також сказав, що він як людина, яка при роботі причетна до різних посадових осіб у цій країні, має уявлення, чому сталося звільнення Залужного, але розкривати це він публічно не став. Водночас волонтер погодився з тим, що сам Зеленський мало пояснив громадянам мотивацію свого вчинку, але робити його чи ні — його право та відповідальність.

"Я думаю, що Валерій Федорович ніколи вже не повернеться до військової служби і до війни в ролі командувача. Як складеться його майбутня кар'єра, покаже тільки час", — сказав Чмут, відповідаючи на запитання про можливу майбутню політичну кар’єру Залужного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Чмут зробив тривожну заяву щодо ситуації з військовими.