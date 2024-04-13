Вісім місяців чекати не доведеться: у Міноборони сказали, коли законопроект про демобілізацію може бути готовим

У Міноборони України розповіли, що вже є деякі напрацювання згідно із законом про демобілізацію

Проєкт закону про демобілізацію можуть внести до парламенту найближчими місяцями. Ці пункти відмовилися обговорювати в рамках закону про мобілізацію та вирішили винести в окремий документ.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців уже розробляється.

"Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і найближчими місяцями з’явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", — сказав Лазуткін.

За словами спікера Міноборони, вже є певні напрацювання по цьому законопроєкті. Він додав, що тема демобілізації важлива для суспільства та військових, які потребують заміни. При цьому Лазуткін додав, що у цій темі потрібно враховувати багато різних моментів.

Також раніше була інформація про те, що на розробку законопроєкту про демобілізацію знадобиться вісім місяців. Але термін може змінитися.

"Можна говорити про те, що це відбудеться, напевно, швидше. Але треба усвідомлювати, що одна справа — розробити законопроєкт, а потім провести його через парламент", — зазначив Дмитро Лазуткін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як військові відреагували на те, що норму про демобілізацію за 36 місяців прибрали з нового закону про мобілізацію. Українські захисники обурені, що їх не вважають людьми.