Восемь месяцев ждать не придется: в Минобороны сказали, когда законопроект о демобилизации может быть готов

В Минобороны Украины рассказали, что уже есть некоторые наработки по закону о демобилизации

Проект закона о демобилизации могут внести в парламент в ближайшие месяцы. Эти пункты отказались обсуждать в рамках закона о мобилизации и решили вынести в отдельный документ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. По его словам, законопроект о демобилизации военнослужащих уже разрабатывается.

"Готовить этот законопроект будут совместно с Министерством обороны Украины, а также представителями Генштаба. Он уже в работе, и в ближайшие месяцы появится версия, которая потом попадет в парламент", — сказал Лазуткин.

По словам спикера Минобороны, уже имеются определенные наработки по этому законопроекту. Он добавил, что тема демобилизации важна для общества и военных, которые нуждаются в замене. При этом Лазуткин добавил, что в этой теме нужно учитывать много разных моментов.

Также ранее была информация о том, что на разработку законопроекта о демобилизации понадобится восемь месяцев. Но сроки могут измениться.

"Можно говорить о том, что это произойдет, наверное, быстрее. Но надо отдавать себе отчет, что одно дело — разработать законопроект, а затем провести его через парламент", — отметил Дмитрий Лазуткин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как военные отреагировали на то, что норму о демобилизации через 36 месяцев убрали из нового закона о мобилизации. Украинские защитники возмущены тем, что их не считают людьми.