У квітні знову будуть перевіряти роботу ВЛК: Шмигаль пояснив причину

Процес планують спростити, але є й інша важлива задача

У квітні 2024 року буде проведена нова хвиля перевірок проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). В уряді хочуть спростити цей процес для військових.

Окрім цифровізації та дебюрократизації проводяться перевірки комісій. На виявленні порушення відреагують, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

У квітні буде нова хвиля перевірок ВЛК

"Особливий акцент робимо й на медичних потребах ветеранів. Важливий аспект ― максимальна зручність проходження ВЛК для військових", ― йдеться у повідомленні.

Щоб громадянам було зручніше проходити медичну комісію, в уряді розглядають декілька мір. Зокрема йдеться про цифровізацію, зменшення кількості паперів та перевірка самих комісій.

"Крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства. Вже перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ. Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування. Такі перевірки стануть регулярними. У квітні розпочнеться нова хвиля", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) створило робочу групу для перевірки роботи ВЛК у Києві. Причиною стала велика кількість скарг.

Згодом результати перевірки ВЛК оприлюднив голова МОЗ Віктор Ляшко. Він заявив, що ВЛК раніше закінчували роботу, проте були й інші порушення норм.

Раніше "Телеграф" писав про нюанси проходження ВЛК. На них звертає увагу адвокат Роман Сімутін.