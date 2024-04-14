Втік з армії, через рік розкаявся і здався правоохоронцям: на Хмельниччині суд виніс вирок дезертиру
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чоловіку призначено покарання згідно з ч. 5 ст. 407 КК України у виді позбавлення волі строком на п’ять років
Військовослужбовець Збройних сил України з Хмельниччини, постав перед судом, як обвинувачений через самовільне залишення військової частини, без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану. Молодший сержант проходив військову службу за призовом під час мобілізації в одній із військових частин міста Хмельницький.
Про це повідомляє пресслужба Хмельницького міськрайонного суду. Зазначається, що 1 червня 2022 року він не виконав розпорядження начальника штабу про відрядження до пункту тимчасового дислокування військової частини у Слов’янську. Замість того посеред дня залишив місце служби та поїхав додому, в Деражню, де до 6 червня цього року проводив час на власний розсуд.
Надалі, як йдеться у матеріалах справи, військовослужбовець не з’являвся на місце служби майже рік, із 18 червня 2022 року до 17 травня 2023 року, тим самим припинивши виконувати свій Конституційний обов’язок щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України. 18 травня минулого року, усвідомлюючи протиправність і помилковість своїх дій, чоловік добровільно прибув до Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних сил України.
1 квітня 2024 року між прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та обвинуваченим за участі його захисника була укладена угода про визнання винуватості. Правопорушник щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Суд цю угоду затвердив та врахував це як обставину, що пом’якшує покарання. Окрім того, обвинувачений є особою молодого віку, яка вперше притягається до кримінальної відповідальності, учасник бойових дій, на обліку у лікарів психіатра або нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно. Обставин, які обтяжують покарання суд не встановив.
Чоловіку призначено покарання згідно з ч. 5 ст. 407 КК України у виді позбавлення волі строком на п’ять років. Водночас згідно зі ст. 75 КК України його звільнено від відбування цього покарання і встановлено іспитовий строк тривалістю три роки з покладенням на нього ряду обов’язків. Нагляд за поведінкою військовослужбовця буде здійснювати командир частини, де він проходить службу, а у разі його звільнення із військової служби — на уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання.
"Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано впродовж 30 днів з дати його винесення, — повідомила Пресслужба Хмельницького міськрайонного суду.
Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство оборони розповіло, як буде заохочувати воїнів ЗСУ до служби. Люди, які будуть підписувати контракт, матимуть певні пільги.