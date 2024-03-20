Вийшов свіжий номер журналу "Ухилянт": його видає військовий із Києва

Відмовився від проходження ВЛК

Нещодавно вийшов свіжий номер сатиричного журналу "Ухилянт". Цього разу на обкладинку потрапив львівський волонтер Кирило Таран.

Номер опублікував військовий журналіст, фотограф та боєць Петро Сазонов. Він знайшов оригінальний спосіб висміяти українських чоловіків, які не долучилися до захисту України.

"Бойовий, як герой всі два роки", — підписав останній пост автор.

За словами дружини волонтера, 16 березня Тарана затримали працівники Шевченківського РТЦК та СП. Ніби то застосували фізичну силу та нанесли тілесних ушкоджень волонтеру. Зазначається, що жодних повісток на місці затримання йому не вручали. Таран відмовився від проходження ВЛК, оскільки не мав при собі медичних документів, які б хотів надати комісії, бо "має серйозні захворювання".

Цю ситуацію Сазанов розцінив як ухилянство від служби в ЗСУ.

Імпровізована обкладинка журналу

Нагадуємо, спочатку сатиричні обкладинки журналу "Ухилянт" публікувалися в соцмережах як жарт, але згодом їхня популярність зросла настільки, що автор вирішив друкувати журнал. На обкладинку потрапили багато відомих українських чоловіків.

Раніше "Телеграф" писав, кого поставлять на військовий облік, а хто отримає відстрочку. Депутати у Верховній Раді продовжують працювати над новим законопроєктом про мобілізацію, що містить понад 4000 правок, а завершення роботи над ним залежить від того, чи зможуть вони дійти згоди щодо ключових положень.