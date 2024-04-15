Рада затвердила причини, через які можна на з'явитися по повістці

Закон запрацює після підписання президентом

Верховна Рада України ухвалила нове законодавство про мобілізацію — у другому читанні підтримали Закон №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Його ще має підписати президент України Володимир Зеленський і тільки через місяць після цього він запрацює.

Серед головних засад закону деякі уточнення щодо процесу вручення повісток. Зокрема зазначається, що окрім ТЦК оповіщенням військовозобовязаних займатимуться в поліції, місцевих органах державної влади, самоврядування, у керівництві установ різного типу. Названі також причини неприбуття людини до ТЦК, які вважаються поважними:

перешкоди, що мають стихійний характер,

хвороба (нагадаємо, що деякі хвороби можуть бути причиною відстрочки — серед них кишкові захворювання тощо),

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк,

смерть близьких родичів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ухваленому Верховною Радою законі йдеться про медичний переогляд військовозобов'язаних, які отримали інвалідність. Також оновили перелік тих, хто не може бути мобілізований через догляд за людьми з інвалідністю.