Втік за кордон: НАБУ оголосила у розшук колишнього заступника секретаря РНБО, у чому підозрюють

Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн ​​грн.

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його звинувачують у зловживаннях при закупівлі автомобілів для армії.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ. За даними правоохоронців, він спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами.

Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн ​​грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, а 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу. У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ та змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. Після цього обвинувачений перестав з’являтися на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ та САП взагалі виїхав за кордон. Отже, його оголосили у розшук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у жовтні 2023-го сину Гладковського Ігорю повідомили про підозру у завданні збитків державі на 13 млн гривень.