Втік за кордон: НАБУ оголосила у розшук колишнього заступника секретаря РНБО, у чому підозрюють
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Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.
Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його звинувачують у зловживаннях при закупівлі автомобілів для армії.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ. За даними правоохоронців, він спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами.
Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.
19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, а 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу. У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ та змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. Після цього обвинувачений перестав з’являтися на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ та САП взагалі виїхав за кордон. Отже, його оголосили у розшук.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у жовтні 2023-го сину Гладковського Ігорю повідомили про підозру у завданні збитків державі на 13 млн гривень.