Привласнив понад пів мільйона гривень: експосадовцю повідомили про підозру

Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

У столиці правоохоронці викрили колишнього заступника генерального директора комунального підприємства "Київводфонд" у розкраданні коштів. Йому оголошено про підозру у заволодінні понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляє поліція Києва. За даними слідства, у 2021 році між "Київводфондом" та приватною фірмою було укладено договір на будівництво артезіанської свердловини та бюветного комплексу в Оболонському районі Києва.

Роботи невиконані, а кошти в сумі понад 580 тисяч гривень були привласнені.

"Слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Управління стратегічних розслідувань у місті Києві та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили колишнього заступника генерального директора комунального підприємства "Київводфонд" у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомлені.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту. За скоєне йому може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, а також заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві повідомили про нову підозру трьом керівникам комунального підприємства. Їх підозрюють у розтраті 290 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на замовлення експертизи у кримінальному провадженні, де вони самі ж і є фігурантами.