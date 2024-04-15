Економічні злочини та порушення фінансового фейр-плей: агента Довбика підозрюють у махінаціях

Олексій Люндовський вважає всі звинувачення нісенітницею

До іспанського футбольного клубу "Жирона" надійшов запит від юристів, які припускають, що в момент угоди між футбольним клубом "Жирона" та футбольним агентством Alik Football Management в особі агента Олексія Люндовського, який представляє інтереси бомбардира іспанського клубу Артема Довбика, було порушено певні фінансові домовленості.. Також виявились факти можливого шахрайства.

Зараз перевіряється факт того, що агент футболіста міг увійти в змову з іншими особами і вчинити економічний злочин, щоб уникнути оподаткування в Україні, повідомляє Sport.ua. Задля цього Олексій Люндовський навмисно зареєстрував юридичну особу практично з повністю аналогічною назвою свого агентства, проте не на території України, а в Естонії. Перевірка оформленого трансферу Довбика до закордонного клубу на предмет чистоти може торкнутися і безпосередніх учасників переходу футболіста – іспанської "Жирони" та СК "Дніпро-1".

Трансфер екс-нападника "Дніпра-1" до іспанського клубу, який обійшовся каталонцям, за даними Transfermarkt, у 7 млн євро, відбувся у серпні 2023 року. Ще частину суми за цією угодою отримав датський "Мідтьюлланд", який мав права на українського футболіста навпіл з "Дніпро-1".

Зазначені порушення фінансового феєр-плей УЄФА, у разі їх доказу з боку UEFA Club Financial Control Body (CFCB) можуть призвести не тільки до суттєвих грошових штрафів (як у випадку з "Манчестер Сіті"), але й відмови в ліцензії на участь "Жирони" у європейських футбольних турнірах, які проводяться під егідою УЄФА. Раніше проблеми з трансферним баном мав й "Дніпро-1".

Футбольний клуб "Жирона" є частковою власністю Citi Football Group, групи, що володіє "Манчестер Сіті", у якого виникли проблеми із законом після того, як городяни порушили понад 100 правил АПЛ. Скандал навколо одного з топових активів City Football Group кидає тінь також на інші футбольні клуби цього холдингу і саму "Жирону". Тим більше, що раніше стало відомо, що ФІФА може терміново втрутитися у діяльність Королівської футбольної федерації Іспанії (RFEF), яка після обшуків цивільною гвардією в офісі RFEF підозрюється у корупційних угодах, відмиванні грошей та неблагополучному управлінні.

У свою чергу, сам Олексій Люндовський так прокоментував інформацію, що з’явилася: "Це нісенітниця, суцільний наклеп, у якого немає жодних підстав. Жодного скандалу, ніяких санкцій бути не може. Мої юристи зараз займаються цим питанням. Це замовний матеріал, наклеп, з яким будуть розбиратися мої юристи — хто і з якою метою це запустив.

Так, я маю компанію в Естонії. Кожен громадянин України може мати фірму там. У цьому новини нема. Ця фірма функціонує вже багато років, бо я працюю не лише в Україні. Але це вже інше питання. Жодних порушень немає. Все було згідно з футбольним законодавством".

Раніше повідомлялося, що Довбік зробив дубль в Іспанії та очолив список найкращих бомбардирів. Також українські гравці "Жирони" Артем Довбик та Віктор Циганков разом із національною командою пробилися на Євро-2024.