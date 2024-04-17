Електронні повістки будуть чи ні? Що не так у новому законі про мобілізацію

Підписувати повістки електронним цифровим підписом закон дозволяє

У новому законі про мобілізацію в Україні, який 16 квітня підписав президент Володимир Зеленський, немає чіткої вказівки, як мають приходити повістки військовозобов’язаним громадянам. Це питання буде окремо врегульоване.

Новий закон передбачає, що Кабінет міністрів України окремо врегулює порядок оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин ЗСУ тощо. Також йдеться і про вручення повісток. Про це пише Судово-юридична газета.

У цьому документі уряд встановить процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення особистих даних військовозобов’язаних та резервістів, а також внесення відповідних змін до військово-облікових документів.

Тобто, зараз новий закон про мобілізацію не дає прямої відповіді на питання, чи військовозобов’язаному можуть вручити повістку в електронному вигляді. Він не передбачає наразі такої процедури, але й не передбачає заборони на її запровадження.

Важливо, що закон дозволяє Територіальним центрам комплектування підписувати повістки електронним цифровим підписом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Катерина Аніщенко розповіла, як за новим законом про мобілізацію каратимуть ухилянтів.