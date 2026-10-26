Аби не гірше: чому українські батьки масово дозволяють дітям курити вейпи

Як дорослі реагують на куріння неповнолітніх

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Електронна сигарета в руках підлітка вже нікого особливо не дивує. Та за звичними вуличними сценами постає запитання: що відбувається, коли дорослі помічають захоплення вейпами у дитини?

Розмова з випадково обраною групою на столичній Оболоні показала, як обмеження працюють на практиці – вдома й біля магазинів. Історії школярів виявляють тривожну прірву між формальною забороною та повсякденним ставленням до неї. Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Отрута з присмаком заборони: школярі починають вейпити з 9 років, або Як безкарність ринку породила справжню дитячу епідемію.

Від сварок із батьками до мовчазної згоди

Деякі опитані підлітки вже не приховують вейпінг від родини. Батьки знають про електронні сигарети, але після перших конфліктів перестають втручатися. Про це, зокрема, розповів 16-річний Фіш у розмові з "Телеграфом".

"Батьки в курсі, дозволяють. Мама спочатку була дуже проти всього цього, взагалі не підтримувала. Але зараз вона вже просто змирилася з цим", – розповів підліток, який назвався Фішем.

Інші співрозмовники з Оболоні мають схожий досвід. Білка згадала, що спочатку батьки часто її сварили, а згодом перестали. Сергій іще іноді ховається від рідних, але, за його словами, останнім часом робить це дедалі рідше. У цих родинах початковий спротив поступився прийняттю звички.

Дані Інституту Марзєєва показують, як часто досвід використання електронних пристроїв переходить у щоденне куріння: серед тих, хто має такий досвід, регулярно курять щодня 55,8% хлопців і 44,4% дівчат.

Як підлітки обходять заборони. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Перехожі допомагають обійти перевірку документів

Підліткам допомагають діставати вейпи й незнайомі дорослі. У великих супермаркетах і на брендових острівцях у торговельно-розважальних центрах документи перевіряють суворіше, тому неповнолітні намагаються не купувати там самостійно. Замість цього вони звертаються до перехожих.

"Я просто прошу людину, яка проходить повз, кажу, що мені треба купити, і мені купують. В основному без проблем", – розповіла підлітка, яка назвалася Білкою.

Схема проста: замість дитини покупку робить повнолітній. У магазині перевіряють документи, але підліток отримує потрібний товар через посередника. За словами Білки, зазвичай умовити випадкового перехожого нескладно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як працює тіньова схема продажу заправок для вейпів.