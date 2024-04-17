Электронные повестки будут или нет? Что не так в новом законе о мобилизации

Подписывать повестку электронной цифровой подписью закон разрешает

В новом законе о мобилизации в Украине, который 16 апреля подписал президент Владимир Зеленский, нет четкого указания, как должны приходить повестки военнообязанным гражданам. Этот вопрос будет отдельно урегулирован.

Новый закон предусматривает, что Кабинет министров Украины отдельно урегулирует порядок оповещения военнообязанных и резервистов, их прибытие в ТЦК, воинские части ВСУ и т.д. Также речь идет и о вручении повесток. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

В этом документе правительство установит процедуру проверки военно-учетных документов граждан, уточнение личных данных военнообязанных и резервистов, а также внесение соответствующих изменений в военно-учетные документы.

То есть, в настоящее время новый закон о мобилизации не дает прямого ответа на вопрос, могут ли военнообязанному вручить повестку в электронном виде. Он не предусматривает сейчас такой процедуры, но и не предусматривает запрета на ее введение.

Важно отметить, что закон разрешает Территориальным центрам комплектования подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Екатерина Анищенко рассказала, как по новому закону о мобилизации будут наказывать уклонистов.