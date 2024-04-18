Фігурант "снарядної справи" Лієв залишився без запобіжного заходу та гуляє на свободі: що відомо

З 8 квітня фігурант скандальної справи фактично перебуває на свободі через відсутність запобіжного заходу

Колишній чиновник Міністерства оборони України Олександр Лієв, який є одним з головних фігурантів гучної справи про розкрадання 1,5 млрд гривень на снарядах для Збройних сил України, зараз фактично не має запобіжного заходу. Відтоді, як Лієва 15 березня відпустили під особисте зобов'язання, він знаходиться вдома.

Про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine. За даними організації, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення від 15 березня, проте 8 квітня в Лієва сплив строк утримання під вартою, тому він не повернувся до СІЗО.

Саме тому 17 квітня ВАКС залишив клопотання захисту Лієва щодо зміни запобіжного заходу без розгляду. В цьому, на думку суддів, вже не було потреби, оскільки Лієв і так перебуває на свободі.

Адвокат Назар Кульчицький, який захищає Лієва, підтвердив "Суспільному", що його клієнт фактично перебуває на свободі з 8 квітня. За словами адвоката, Лієв знаходиться вдома, нікуди не зникає та сумлінно співпрацює зі слідством.

"Річ у тім, що ухвала тримання під вартою з юридичного погляду не мала сенсу, тому що сьогодні суд припинив розгляд цього клопотання. Фактично нічого в плані запобіжного заходу сьогодні не змінилось. Олександр без запобіжного заходу. Він перебуває за місцем проживання, працює, прибуває до слідчого прокурора чи суду, як тільки його викликають. Тобто ніяких реальних підстав для обрання йому жодного запобіжного заходу немає", – заявив Кульчицький.

Нагадаємо, що 12 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту Лієва. Він мав перебувати під вартою до 8 квітня, також йому встановили можливість вийти під заставу у 50 млн гривень.

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до посадовців Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Правоохоронці задокументували дані та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.