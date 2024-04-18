Фигурант "снарядного дела" Лиев остался без меры пресечения и гуляет на свободе: что известно

С 8 апреля фигурант скандального дела фактически находится на свободе из-за отсутствия меры пресечения

Бывший чиновник Министерства обороны Украины Александр Лиев, являющийся одним из главных фигурантов громкого дела о хищении 1,5 млрд гривен на приобретении снарядов для Вооруженных сил Украины, сейчас фактически не имеет меры пресечения. С того момента, как Лиева 15 марта отпустили под личное обязательство, он находится дома.

Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine. По данным организации, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение от 15 марта, однако 8 апреля у Лиева истек срок содержания под стражей, поэтому он не вернулся в СИЗО.

Именно поэтому 17 апреля ВАКС оставил ходатайство защиты Лиева по изменению меры пресечения без рассмотрения. В этом, по мнению судей, уже не было нужды, поскольку Лиев и так находится на свободе.

Адвокат Назар Кульчицкий, защищающий Лиева, подтвердил "Суспільному", что его клиент фактически находится на свободе с 8 апреля. По словам адвоката, Лиев находится дома, никуда не исчезает и добросовестно сотрудничает со следствием.

"Дело в том, что определение содержания под стражей с юридической точки зрения не имело смысла, потому что сегодня суд прекратил рассмотрение этого ходатайства. Фактически ничего в плане меры пресечения сегодня не изменилось. Александр без меры пресечения. Он находится по месту жительства, работает, прибывает к следователю, прокурору или в суд, как только его вызывают, то есть никаких реальных оснований для избрания ему никакой меры пресечения нет", – заявил Кульчицкий.

Напомним, что 12 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заключила под стражу Лиева. Он должен был содержаться под стражей до 8 апреля, также ему установили возможность выйти под залог в 50 млн гривен.

27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к должностным лицам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала". СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ. Правоохранители задокументировали данные и установили всех лиц, причастных к сделке.

По материалам дела, пяти фигурантам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке уехать за границу.