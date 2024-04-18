Жадан, Гудименко та боєць "Вікіпедія" долучилися до збору коштів на адаптивний одяг для поранених бійців

Громадські діячі, волонтери та лідери думок, серед яких Сергій Жадан, Юрій Гудименко, боєць Владислав Жайворонок "Вікіпедія", об’єднали зусилля з відповідальним бізнесом для забезпечення захисників, які втратили кінцівки на фронті, зручним одягом. Соціальний проєкт "Ми однієї крові" привертає увагу до питання гідних умов реабілітації поранених.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко повідомив на своїй Facebook сторінці.

Українці мають змогу підтримати воїнів, придбавши для них одяг "Жити назустріч", який волонтери передаватимуть у шпиталі та евакуаційні потяги. До поширення кампанії також долучились ветеран Владислав Єщенко, срібна призерка Паралімпійських ігор в Токіо-2020 з фехтування на візках Наталія Морквич, волонтерка Ірина Солошенко.

"Коли ти поранений, з тебе зрізають одяг ножицями Есмарха і ти залишаєшся голим на операційному столі. А коли повертаєшся з операційного столу в палату, то, цілком ймовірно, звичайний одяг тобі вже не підходить. А тобі хочеться одягнути щось… Хочеться бути одягненим нормально, бо одяг — це захищеність. Одяг — це тепло, якого зараз бракує у шпиталях. Одяг — це відчувати себе не пацієнтом, не хворим, не калікою, а людиною", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, понад рік спільно з Українською Фундацією "Мрія" він передає адаптивний одяг бренду "Незламним Pohuy" для побратимів у військові шпиталі по всій Україні. Відповідної підтримки сьогодні потребують десятки тисяч бійців, які зазнали поранень внаслідок бойових дій.

"Я зіткнувся з цією проблемою після поранення ще влітку 2022 року. Єдиний можливий вихід був — шорти на липучках. Втім, це велика рідкість попри критичну потребу в таких речах. І тоді ми з побратимом започаткували лінійку одягу для поранених в рамках проекту "Незламним POHUY". Сьогодні я радий, що нам вдалось об’єднати громадськість, волонтерів, захисників та бізнес навколо цієї справи. Завдяки співпраці з банком ПУМБ і небайдужим українцям ми маємо можливість забезпечити більше військових адаптивним одягом", — підкреслив Юрій Гудименко.