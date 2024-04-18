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Жадан, Гудименко та боєць "Вікіпедія" долучилися до збору коштів на адаптивний одяг для поранених бійців

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Жадан, Гудименко та боєць "Вікіпедія" долучилися до збору коштів на адаптивний одяг для поранених бійців Новина оновлена 18 квітня 2024, 12:51

Громадські діячі, волонтери та лідери думок, серед яких Сергій Жадан, Юрій Гудименко, боєць Владислав Жайворонок "Вікіпедія", об’єднали зусилля з відповідальним бізнесом для забезпечення захисників, які втратили кінцівки на фронті, зручним одягом. Соціальний проєкт "Ми однієї крові" привертає увагу до питання гідних умов реабілітації поранених.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко повідомив на своїй Facebook сторінці.

Українці мають змогу підтримати воїнів, придбавши для них одяг "Жити назустріч", який волонтери передаватимуть у шпиталі та евакуаційні потяги. До поширення кампанії також долучились ветеран Владислав Єщенко, срібна призерка Паралімпійських ігор в Токіо-2020 з фехтування на візках Наталія Морквич, волонтерка Ірина Солошенко.

"Коли ти поранений, з тебе зрізають одяг ножицями Есмарха і ти залишаєшся голим на операційному столі. А коли повертаєшся з операційного столу в палату, то, цілком ймовірно, звичайний одяг тобі вже не підходить. А тобі хочеться одягнути щось… Хочеться бути одягненим нормально, бо одяг — це захищеність. Одяг — це тепло, якого зараз бракує у шпиталях. Одяг — це відчувати себе не пацієнтом, не хворим, не калікою, а людиною", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, понад рік спільно з Українською Фундацією "Мрія" він передає адаптивний одяг бренду "Незламним Pohuy" для побратимів у військові шпиталі по всій Україні. Відповідної підтримки сьогодні потребують десятки тисяч бійців, які зазнали поранень внаслідок бойових дій.

"Я зіткнувся з цією проблемою після поранення ще влітку 2022 року. Єдиний можливий вихід був — шорти на липучках. Втім, це велика рідкість попри критичну потребу в таких речах. І тоді ми з побратимом започаткували лінійку одягу для поранених в рамках проекту "Незламним POHUY". Сьогодні я радий, що нам вдалось об’єднати громадськість, волонтерів, захисників та бізнес навколо цієї справи. Завдяки співпраці з банком ПУМБ і небайдужим українцям ми маємо можливість забезпечити більше військових адаптивним одягом", — підкреслив Юрій Гудименко.