Їм паспорт не потрібен: у лісах прикордоння зафіксували незвичайних "порушників" (відео)

Прикордонники нагадали про небезпеку зустрічей із дикими тваринами

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У лісах Львівської області, біля державного кордону, камери спостереження зафіксували вовка, лисицю, зайця, козуль, оленів і дикого кабана. В об’єктиви технічних засобів охорони кордону потрапили лісові тварини.

Цікаві кадри опублікував 7-й прикордонний Карпатський загін. Встановлена техніка допомагає прикордонникам стежити за обстановкою на кордоні й спостерігати за життям лісових мешканців.

На записі звірі неквапливо йдуть серед дерев і лісовими стежками. Камери зафіксували їхнє повсякденне життя без втручання людини. Побачити цих тварин зблизька вдається нечасто.

"Нагадуємо: перебуваючи у прикордонній смузі, дотримуйтеся вимог прикордонного режиму, встановлених правил і маршрутів руху. Це важливо для вашої безпеки, адже зустріч із дикими тваринами може становити загрозу життю та здоров’ю", – попередили у 7-му прикордонному Карпатському загоні.

Як повідомляв "Телеграф", вовка зафіксували в Нижній Апші на Тячівщині: він перебігав центральну дорогу й заходив у двір.