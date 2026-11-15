Їм паспорт не потрібен: у лісах прикордоння зафіксували незвичайних "порушників" (відео)
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Прикордонники нагадали про небезпеку зустрічей із дикими тваринами
У лісах Львівської області, біля державного кордону, камери спостереження зафіксували вовка, лисицю, зайця, козуль, оленів і дикого кабана. В об’єктиви технічних засобів охорони кордону потрапили лісові тварини.
Цікаві кадри опублікував 7-й прикордонний Карпатський загін. Встановлена техніка допомагає прикордонникам стежити за обстановкою на кордоні й спостерігати за життям лісових мешканців.
На записі звірі неквапливо йдуть серед дерев і лісовими стежками. Камери зафіксували їхнє повсякденне життя без втручання людини. Побачити цих тварин зблизька вдається нечасто.
"Нагадуємо: перебуваючи у прикордонній смузі, дотримуйтеся вимог прикордонного режиму, встановлених правил і маршрутів руху. Це важливо для вашої безпеки, адже зустріч із дикими тваринами може становити загрозу життю та здоров’ю", – попередили у 7-му прикордонному Карпатському загоні.
Як повідомляв "Телеграф", вовка зафіксували в Нижній Апші на Тячівщині: він перебігав центральну дорогу й заходив у двір.