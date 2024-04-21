Все необхідне перебуває майже біля кордонів України: у США сказали, як швидко ЗСУ отримають снаряди

Американська зброя для України може бути поставлена з європейських баз

Після остаточного ухвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні, ЗСУ можуть почати отримувати зброю протягом кількох днів. Необхідне може бути доставлене залізницею із баз зберігання в Німеччині.

Як пише New York Times, про це сказав представник Пентагону Патрік Райдер. Він не став уточнювати, яку саме зброю отримає Україна, але натякнув, що там може бути багато боєприпасів до ППО.

"У нас дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщати матеріальну підтримку, як ми це робили у минулому. Ми можемо надіслати необхідне протягом кількох днів", — сказав він.

Водночас Райдер не став коментувати законодавчу норму щодо передачі українським військовим далекобійних ракет ATACMS. За його словами, це питання обговорюється, але зараз йому нема чого сказати з цього приводу.

Видання нагадує, що хоч основна перевалкова база США знаходиться в штаті Іллінойс, проте часто боєприпаси та обладнання передається з європейських баз Пентагону, а ці постачання координуються з території Німеччини.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті та нарешті потрапити на підпис президенту Джо Байдену.