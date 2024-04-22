Ждать осталось недолго: Боррель рассказал, когда в Украину поступят снаряды и ПВО от Евросоюза

Вопрос помощи Украине остается важнейшей целью

Будут и артиллерийские снаряды и новые системы ПВО. При этом, если снаряды, собранные благодаря инициативе Чехии, обещают поставить в конце мая-начале июня, то ПВО от союзников должно прибыть в ближайшее время.

Соответствующее заявление сделал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Люксембурге. Он отметил, что сейчас у всех союзников есть четкое ощущение необходимости действовать.

"Ряд стран выразили готовность присоединиться к немецкой инициативе по концентрации, координации и продвижению противовоздушной способности. Это должно быть скоординировано, но две цели, две задачи, больше систем противовоздушной обороны и больше боеприпасов для калибра 155 остаются для нас важнейшими", – сказал Боррель.

Что касается чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Украины, то, по словам Борреля, поставки пойдут в конце мая или начале июня.

При этом высокий представитель ЕС подчеркнул, что вопрос предоставления Украине большего количества систем ПВО и артснарядов калибра 155 мм остается для представителей ЕС важнейшей целью.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украине не хватает артиллерийских снарядов. Ситуацию на фронте прокомментировал президент Владимир Зеленский.