Мир тратит на оружие больше денег, чем когда-либо: сколько выделила Украина

Украина попала в десятку стран с наиболее высокими расходами на оборону

На фоне российского вторжения в Украину мировые расходы на оборону достигли исторического максимума. Общие расходы мира на покупку оружия в 2023 году достигли 2,44 триллиона долларов, что на 6,8% больше, чем в 2022 году.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Отмечается, что впервые за 15 лет рост расходов наблюдается во всех пяти исследуемых регионах и достигли 2,3% мирового ВВП.

Пятерка лидеров по расходам на оборону не поменялась с 2022 года и выглядит следующим образом:

США —$916 млрд (3,4% ВВП);

Китай — $296 млрд, (1,7% ВВП);

Россия — $109 млрд (5,9% ВВП);

Индия — $83,6 млрд (2,4% ВВП);

Саудовская Аравия — $75,8 млрд (7,1% ВВП).

Отмечается, что расходы США и Китая вместе равны почти половине от расходов всего остального мира. Россия в 2023 году потратила на военные нужды на 24% больше средств, чем в 2022 и на 57% больше, чем в 2014-м.

Рост расходов на оборону по регионам

Украина увеличила расходы на 51%, что составляет 64,8 млрд долларов или 37% ее ВВП. Впрочем, если добавить к расчету 35 миллиардов долларов, которые она получила в качестве оборонной помощи от союзников, то это увеличение составит 91%. Если смотреть на увеличение расходов с 2014 года, то они выросли почти на 1300%

Расход

Это позволило Украине подняться с 11 места по военным расходам на 8-е по миру. При этом наша страна занимает первое место в мире по ВВП, которое тратится на оборонку.

Расходы ВВП на оборону по странам

Как сообщалось ранее, Россия, несмотря на два года войны с Украиной, продолжает входить в тройку лидеров по экспорту вооружения в мире. Однако за последние пять лет поставки сократились больше, чем в половину.